21 Ocak'ta altı gezegen yan yana görülecek

Güneş Sistemi’nden altı gezegen, 21 Ocak’ta yan yana gelecek.

Fotoğraf: USA Today

Hizalanması beklenen altı gezegen şunlar:

Mars

Jüpiter

Satürn

Venüs

Neptün

Uranüs

Bu altı gezegen hem bizden hem de kendilerinden çok uzak.

The Guardian‘ın haberinde kuzeye doğru bakıldığında Venüs ve Satürn’ün solda, Jüpiter’inse sağda yer alacağı, birkaç saat sonra da Mars’ın ‘parlak kırmızı’ renkte görülebileceği belirtildi.

Swinburne Üniversitesi’nin astrofizikçi Dr. Rebecca Allen, bu kadar çok gezegenin, özellikle de Neptün gibi gezegenlerin dizilimini görmenin nadir bir olay olduğunu söyledi.

Gökbilimciler özellikle Mars, Jüpiter, Satürn ve Venüs’ün 21 Ocak’ta gözlemlenebileceğini ancak Neptün ve Uranüs gibi gezegenleri görebilmek için dürbün ya da iyi bir teleskop kullanmak gerektiğini belirtti.

Neredeyse Dünya büyüklüğündeki Venüs gibi Güneş’e yakın bir gezegenin daha parlak görünmesi bekleniyor.

Bir teleskopla Orion takımyıldızının yakınındaki Jüpiterin yüzeyindeki bulutları ve bazı uyduları görebilmek de mümkün olacak.

Victoria Astronomi Derneği’nden Con Stoitsis, gezegenlerden dördünün ‘fener’ gibi olduğunu ve açık bir gecede 9:45 civarında ufka bakarak kolayca görülebileceğini söyledi: “Onları gözden kaçıramazsınız.”

Fotoğraf: Cnet – Stellarium

Gezegen geçidinin yanı sıra Stoitsis, hareket eden parlak yıldızlara benzeyen uyduları fark etmek için de iyi bir zaman olduğunu söyledi:

“Yukarısı oldukça kalabalık. Yıldızların altında oturmak ve bir şezlong almak isterseniz, bir saat içinde muhtemelen yarım düzine uydu göreceğinizi söyleyebilirim.”

Allen, gezegen geçidinin en iyi görüntüsünün 21 Ocak’ta ayın batmasıyla birlikte görülebileceğini belirtti. Birçok kişinin artık telefonunda mevcut olan gökyüzü haritasının bu gözlem için faydalı olabileceği söyleniyor.

21 Ocak’ta hizalanacak bu altı gezegen bu tarihten önce ve sonra da büyük ölçüde aynı konumda olacak.

Ancak 21 Ocak’tan itibaren Ay küçülmeye ve parlaklığını kaybetmeye devam edecek, alçalacak ancak gece yarısından sonra yükselecek.

Ocak sonu ve Şubat 2025’te sabahları görülmeyeceği tahmin edilen ay, sadece çok ince bir hilal olarak görülecek.