1963'ten beri ilk: Katy Perry tamamı kadınlardan oluşan uzay uçuşu ekibine katıldı

ABD’li pop şarkıcısı Katy Perry, Blue Origin’in düzenleyeceği tamamı kadınlardan oluşan uzay uçuşunda yer alacak.

Fotoğraf: Katy Perry / Instagram

BBC’nin haberine göre Jeff Bezos’un kurucusu olduğu Blue Origin şirketi, daha önce birçok ünlü ismi uzaya taşımıştı.

Blue Origin’in tamamı kadınlardan oluşan uzay uçuşuna iki ünlü kadın daha eklendi: Katy Perry ve Lauren Sanchez.

Katy Perry, Lauren Sanchez, Gayle King, Aisha Bowe, Amanda Nguyen ve Kerianne Flynn’ın yer aldığı, tamamı kadınlardan oluşan mürettebat, New Shepard uzay aracıyla bu baharda Batı Teksas çölünden havalanacak ve uzaya bir yolculuk yapacak.

11 dakikalık yolculuk sonunda New Shepard mürettebatı, uluslararası alanda kabul görmüş uzay sınırı olan ‘Kármán çizgisi’ni geçecek, birkaç dakika boyunca ağırlıksızlığı deneyimleyecek ve kapsülün yüzey alanının üçte birinden fazlasını kaplayan pencerelerden Dünya’yı izleyecek.

Perry, yolculuk hakkında şöyle konuştu: “Eğer çocukken bana ilk tamamen kadınlardan oluşan uzay ekibinde yer alacağımı söyleseydiniz, inanırdım. Hayal gücümde hiçbir sınır yoktu.”

Şirket açıklamasında “Gemideki herkes mürettebat üyesidir; pilot yoktur” dedi ve New Shepard’ın mürettebat için özel bir rolü olmayan tamamen otonom bir araç olduğunu belirtti.

Uçuş ekibini bir araya getiren ve mürettebattan biri olan Bezos’un nişanlısı Sánchez’se yolculuk hakkında şunları söyledi:

“Bu uçuş şüphesiz her birimiz için hayat değiştirici bir deneyim olacak ve böylesine inanılmaz bir kaşif grubuyla birlikte olmaktan onur duyuyorum.

En önemlisi, bu ekipteki tüm kadınların hikayelerini paylaşmalarını ve gelecek nesillere büyük hayaller kurmaları için ilham vermelerini sabırsızlıkla bekliyorum.“

Tamamı kadınlardan oluşan bir uzay uçuşu en son 1963’te Sovyetler Birliği tarafından düzenlenmişti.