15 Temmuz Federasyonu başkanı: Türkiye Devlet Fedaileri başkan yardımcısı bana ‘Soylu’nun adamıyım’ dedi

İzmir’de kavgaya karıştığı sırada Türkiye Devlet Fedaileri adlı bir oluşumun başkan yardımcısı olduğu ortaya çıkan Mehmet Cazip Obay’la tartışan 15 Temmuz Federasyonu başkanı Mehmet Sıddık Dönmez’in ifadesi ortaya çıktı.

Dönmez, Obay’ın kendisine “Ben Süleyman Soylu’nun adamıyım, her ay 50 bin lira ödeyeceksin” dediğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Torbalı ilçesinde, Mehmet Cazip Obay ve 15 Temmuz Federasyonu Başkanı Mehmet Sıddık Dönmez arasındaki tartışmadan sonra polis olay yerine gelerek tarafları karakola götürmüştü. Obay’ın üzerinden bir adet kurusıkı tabanca ve üstünde cumhurbaşkanlığı forsu olan Türkiye Devlet Fedaileri diye yazılı kimlik kartı çıkmıştı.

Birgün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre, Dönmez ifadesinde Obay’in kendisini tehdit ettiğini ve para istediğini söyledi: “Şahıs ‘Bana her ay 50 bin TL para ödeyeceksin’ dedi. Bana ‘Ben Süleyman Soylu’nun adamıyım, ben İstanbul Emniyeti adına iş yaparım. Eğer vermezsen seni şu an emniyet güçlerine aldıracağım’ dedi. Mehmet Cazip Obay polisi aradı gelen polise de aynı şeyleri söyledi.”