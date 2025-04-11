13 futbolcuya yasadışı bahis soruşturması: Zaniolo ve Di Maria da var

İtalyan basını Serie A’da halen oynayanlar dahil 13 futbolcuya yasadışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldığını yazdı.

Nicolo Fagioli, Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi ve Di Maria. (saat yönünde). Fotoğraf: X

Buna göre Milano başsavcılığı, Aralık 2021’le Ekim 2023 dönemini inceledi ve soruşturma çerçevesinde beş kişiye ev hapsi talep etti. Bu isimlerin kim olduğu yazılmadı. 1,5 milyon avroluk nakdeyse el konuldu.

Haberlere göre futbolcular arasında Sandro Tonali ve Nicola Fagioli de var. İki isim 2023’te bu nedenle ceza (Tonali 10 ay, Fagioli yedi ay men) almıştı.

Soruşturmada adı geçen diğer futbolcularsa şöyle: Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Weston McKennie, Mattia Perin, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adames Hector Firpo.

Zaniolo’nun bonservisi Galatasaray’ın elinde. Futbolcu Fiorentina’ya kiralanmıştı.

İtalyan Mali Polisi futbolculara, Tonali ve Fagioli’nin telefonlarında yaptığı incelemeler sonucu ulaştı. İki oyuncunun diğerlerine aracılık ve tahsildarlık yaptığı tespit edildi.

İtalyan basınına göre futbolcular, futbol dışındaki farklı branşlarda bahis oynadı, poker gibi oyunlara katıldı. Bunun için Milano’daki bir kuyumcuyu ‘banka’ gibi kullandı ve bahis ödemelerini gizlemeye çalıştı.

İddiaya göre bunun için ayrıca lüks saatler alıyormuş gibi yaparak bazı banka havaleleri yaptı. Aslında yasadışı bahis amacıyla kullanılan paraların lüks saatler satan bir dükkanda ele geçirildiği, miktarın da 1,5 milyon avro olduğu yazıldı.