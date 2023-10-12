Tonali ve Zaniolo’ya yasadışı bahis iddiasıyla soruşturma

İtalya Milli Takımı’nın kampında bulunan Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo, yasadışı bahis iddiaları nedeniyle ifade verdi.
AA’nın İtalyan basınından aktardığına göre, Newcastle United’da forma giyen Tonali ile Galatasaray’dan Aston Villa’ya kiralanan Zaniolo, yasadışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano’daki tesislerinde sorgulandı.
İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı basına yansıdı.
Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle dün de Juventus’ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu.
Futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.