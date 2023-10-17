Fagioli ‘yasadışı bahis’ten yedi ay futboldan men edildi

İtalya’da yürütülen yasadışı bahis soruşturmasına adı karışan Juventus’un 22 yaşındaki oyuncusu Nicolo Fagioli, İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yedi ay futboldan men cezası aldı.

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AA’nın haberine göre Torino Başsavcılığı’nın ağustosta başlattığı yasadışı bahis sitelerine ilişkin soruşturmada, bahis oynadığı tespit edilen profesyonel futbolculardan olan Fagioli hakkında, İtalyan spor yargısının verdiği karar belli oldu.

Soruşturmada adı geçen ve bahis oynadığını kabul eden Fagioli, FIGC Spor Savcılığıyla anlaşma yolunu seçerek, indirimli ceza aldı.

FIGC’ten yapılan yazılı açıklamada, Fagioli’ye, FIGC, UEFA ve FIFA’nın futbol aktivitelerine bahis oynanmamasına yönelik talimatlarına aykırı hareket etmekten 12 aylık diskalifiye cezası verildiği, bunun beş ayının alternatif cezalara çevrildiği belirtildi. Fagioli, futbolda yedi ay men edilirken, 12 bin 500 avro para cezasına çarptırıldı.

Tedavi görecek

Fagioli, alternatif ceza kapsamında da altı aylık kumar bağımlılığından kurtulma tedavisi alacak, ayrıca 10 kez de halka açık amatör spor organizasyonlarına katılacak.

Verilen alternatif cezaların uygulamasının da takip edileceği, herhangi bir ihlal durumunda kararını yeniden değerlendireceği kaydedildi.

Ne olmuştu?

İtalya’da Torino Başsavcılığı’nın mafyayla mücadele soruşturmasından hareketle 1 Ağustos’ta başlattığı yasadışı bahis organizasyonuna ilişkin soruşturmasına şu ana kadar Juventuslu 22 yaşındaki Nicolo Fagioli, Britanya’da Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo, Newcastle United’lı Sandro Tonali’nin adı karışmıştı.

Fagioli ve Tonali bahis oynadığını kabul ederken, Zaniolo ise futbola dair bahis oynamadığını savunmuştu.