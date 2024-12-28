11 kişi ölmüştü: Balıkesir'deki patlamada üç tutuklama

Balıkesir’de 11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin üç kişi tutuklandı.
Karesi ilçesinde 24 Aralık’ta Zirve Holding’e ait olduğu bilinen ZSR Sanayi A.Ş. patlayıcı üretim tesisinde patlama olmuş, 11 kişi ölmüş, yedi kişi yaralanmıştı.
Patlama sonrası 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Bugün adliye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklandı.
O isimler şunlar:
- Şirketin müdür vekili-operasyon direktörü Cem Y.,
- Patlayıcı mesul müdürü ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Serkan B.
- İş sağlığı ve güvenliği müdür vekili Hulusi Yağız A
Mevcut mühimmat üretim müdürü Erman G. ile önceki mühimmat üretim müdürü Murat A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer beş şüphelininse savcılık sorgularının ardından salıverildiği öğrenildi.