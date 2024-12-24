İçişleri bakanı düzeltti: Balıkesir'de ölü sayısı 11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’de patlama meydana gelen mühimmat fabrikasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yedi kişininse yaralandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Anadolu Ajansı ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ölü sayısını 12 olarak duyurmuştu.

Patlama nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Balıkesir’e gitti.

Burada açıklama yapan Yerlikaya ‘ölü’ sayısını şöyle düzeltti:

“Patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili gelinen noktada arkadaşlarımız 12 ölü olarak söylemek durumunda kaldı. Adli tıp kurumuna gönderdik, net olarak ifade edilen maalesef 11 vefat. Sekizi kadın, üçü erkek. Yedi yaralımız var. Hastalarımızın hayati tehlikeleri yok, durumları iyi.”

Yerlikaya şöyle devam etti:

“Patlamanın sebebini araştırıyoruz. İlk tespit zaten kamuoyuyla paylaşıldı. Sabotaj ihtimali yok, böyle bir şey tespit edilmedi. Bilirkişi heyeti yedi arkadaştan oluşuyor. Büyük bir yer burası.

484 dönümlük bir alan. İdari tahkikatlar yapılıyor. Balıkesir başta olmak üzere bütün ülkemizin başı sağ olsun, Allah tekrarından korusun.”



