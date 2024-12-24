11 işçinin öldüğü Balıkesir'deki fabrikaya vergi muafiyeti ve enerji desteği sağlanmış

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bugün patlama meydana gelen ve 11 kişinin öldüğü fabrikaya devlet tarafından 748 milyon lira ( 13 Mayıs 2022 tarihli dolar kuruna göre 50 milyon dolar) yardım verildiği ortaya çıktı.

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Karesi’ye bağlı Kavaklı Mahallesi’nde bugün patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 11 kişi ölmüş, yedi kişi de yaralanmıştı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamanın ZSR patlayıcı üretim tesisinde kapsül üretim bölümünde olduğunu açıklamıştı.

Patlamanın ardından binada çökme olduğunu söyleyen Ustaoğlu, olayın sabotaj olmadığını söylemişti.

Zirve Holding’e ait olduğu bilinen ZSR Sanayi A.Ş’ye 13 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle 748 milyon lira yatırım yardımı yapıldığı ortaya çıktı.

Kararda yardımın, yatırımın dört yılda gerçekleştirilmesi için verildiği ancak bu süresinin yarısı kadar ek süre alınabileceği belirtilmiş.

ZSR Sanayi A.Ş’ye verilen destekler şöyle: