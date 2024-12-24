Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında patlama

Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrika patladı.

Fotoğraf: AA

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun aktardığına göre fabrikanın kapsül üretim bölümü 08.25 civarında patladı.

Vali ilk belirlemelere göre 12 kişinin öldüğünü ve yedi kişinin yaralandığını söylemişti. Saatler sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ölü sayısını 11 olarak düzeltmişti.

AA’nın aktardığına göre vali şunları söyledi:

“ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada.”

Sabotaj ihtimali olmadığını belirten Ustaoğlu, içerde kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Soğutma çalışması devam ediyor.

Patlamaya ilişkin Balıkesir başsavcılığı soruşturma başlattı.