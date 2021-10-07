Almanya’da, 2’inci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden 76 yıl sonra 100 yaşındaki eski Nazi kampı gardiyanı hakim karşısına çıktı.

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Yasa gereği adı ‘Josef S.’ olarak açıklanan ve yüzünün görüntüsü alınamayan eski gardiyan, başkent Berlin yakınlarındaki Sachsenhausen’daki toplama kampında 3 bin 518 kişinin öldürülmesine yardım etmekle suçlanıyor. İddianameye gööre 1942’de ‘göreve başladığında’ 21 yaşında olan Josef S. Sovyet savaş esirlerinin kurşuna dizilmesi ve yüzlerce kişinin Zyklon B gazıyla öldürülmesinde işbirliği yaptı

Bir cezaevindeki spor salonunda kurulan mahkemede yargılanan Josef S.’nin yaşı gereği günde azami 2,5 saat duruşmaya katılabileceği açıklandı.

Yıllarca Brandenburg’da çilingir olarak çalışan Josef S., dava süreci ve geçmişiyle ilgili basına konuşmadı. Avukatı Stefan Waterkamp, müvekkilinin kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili konuşmayacağını söyledi.

Sachsenhausen toplama kampında 1941-1945 yılları arasında sistematik olarak cinayet işlendiğini, 1943’te gaz odası kurulduğunu akaran savcı Cyrill Klement, Josef S.’nin bilinçli ve istekli şekilde görevini yaparak bu katliamlara yardım ettiğinin altını çizdi.

Geniş güvenlik önlemleri altında, tekerlekli iskemlede mahkeme salonuna giren Josef S.’nin davasının ocak ayına kadar sürmesi bekleniyor.