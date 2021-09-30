96 yaşındaki Nazi kampı sekreteri, duruşma öncesinde kaldığı bakımevinden kaçtı

Nazilerin toplama kamplarından birinde sektereterlik yapan 96 yaşındaki Irmgard Furchner, yargılandığı davanın bugünkü duruşmasından önce yaşadığı bakımevinden kaçtı.

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Nazi işgali altındaki Polonya’da, Stutthof Toplama Kampı’nda 18 yaşındayken çalışmaya başlayan Furchner’in 11 bin 412 kişinin öldürülmesine yardım etmekle suçlanıyor.

Mahkeme sözcüsü Frederike Milhoffer, o dönem işlenen suçlarla ilgili olarak on yıllar sonra hakim karşısına çıkması beklenen ilk kadın Furchner’in nerede olduğunun bilinmediğini açıkladı. Millhoffer, “Sabah kaldığı yerden taksiyle ayrılmış metro istasyonuna doğru gittiğini biliyoruz sadece” dedi ve tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi.

Kampta tutulan ancak Yahudi soykırımından kurtulabilen bazı isimler Itzehoe’deki mahkemede tanık olarak dinlenecek.

Furchner hakkında, kamptaki eski bir gardiyan John Demjanjuk, 28 bin kişinin öldürülmesine yardım etmekten 2011 yılında hüküm giydikten sonra soruşturma başlatılmıştı. Haziran 1943-Nisan 1945’te kamp komutanının sekreteri olarak Yahudilerin öldürülmesine yardımcı olduğu ve yataklık ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

100 bini aşkın Yahudi ve 28 ülkeden siyasi mahkumların tutulduğu Stutthof’ta 65 bin kişli öldürülmüştü.

1954’te kampta tanıştığı, SS subayıyla evlenen Furchner 2’nci Dünya Savaşı sonrasında idari görevlerde çalışmıştı. Mahkeme, şubat ayında sağlık durumunun yargılanmaya müsait olduğuna karar vermişti.

Furchner’inki, cinayetlere yardım ve yataklık suçu işleyenlerin yargılandığı 10 davadan biri.