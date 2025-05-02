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1 Mayıs eylemleri: 372 kişi serbest, 36 kişi adliyeye sevk edildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde gözaltına alınan 372 kişi serbest bırakıldı. 36 kişiyse adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş), 1 Mayıs’ı Kartal’da kutlarken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ysa (DİSK) Kadıköy’de toplanma kararı almıştı.


1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen kitleyse gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen dün sabah Beşiktaş ve Şişli’de toplanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul’da 407, Tokat’ta ve Van’da birer kişi olmak üzere 409 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Habertürk’ün aktardığına göre gözaltına alınan 372 kişi serbest bırakıldı, 36 kişiyse adliyeye sevk edildi.

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