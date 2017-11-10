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WSJ: Türkiye, ‘Gülen’i İmralı’ya kaçırması’ için Flynn’e 15 milyon dolar teklif etti

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Türkiye hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Michael Flynn ve oğluna Fethullah Gülen’in İmralı’ya kaçırılması karşılığında 15 milyon dolar teklif ettiği öne sürüldü.

Gülen, ABD merkezli WSJ’ye verdiği röportajda bu fotoğrafı çektirmişti.

Reuters’ın ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’dan (WSJ) aktardığı habere göre, Flynn ve oğluna bu iş için 15 milyon dolar önerildi.

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İddialar, ABD Adalet Bakanlığı Özel Danışmanı Robert Mueller’in ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın olası müdahalesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

Yorum yapılmadı

Habere göre FBI ajanları, geçen yılın aralık ayında New York’ta ’21’ adlı bir kulüpte, Flynn ve Türkiye hükümetini temsil eden kişiler arasında Gülen konusunun görüşüldüğü bir toplantıyla ilgili olarak en az dört kişinin ifadesini aldı.

FBI’ın görüştüğü kişilerden biri, bu toplantıda Gülen’in kaçırılıp özel bir uçakla Türkiye’de, şu anda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kalmakta olduğu İmralı adasındaki özel cezaevine nakledilmesi teklifinin tartışıldığını öne sürdü.

Gazete haberini adları açıklanmayan, ‘soruşturmaya yakın kaynaklara’ dayandırdı.

Mueller’in sözcüsü ve Flynn ailesinin avukatları, haberle ilgili yorum yapmadı.

‘Flynn etkisini kullanmaya hazır’

Fotoğraf: Reuters

WSJ’nin haberine göre, söz konusu teklifle ilgili iddiaları dile getiren kişiler, aralık ayındaki toplantıda bulunmadıklarını ve teklifle ilgili olarak Flynn ya da yardımcılarından doğrudan bilgi edinmediklerini söyledi.

Gazete, toplantıyla ve FBI soruşturmasıyla ilgili bilgi veren kişilere dayanarak, Mueller’in soruşturmasının bu teklifle ilgili incelemelerinin hangi safhada olduğunun ve herhangi bir ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin bilinmediğini de yazdı.

Söz konusu görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kişilerden biri, Flynn’in ayrıca Pennsylvania’da yaşayan Gülen’in Türkiye’ye yasal yollardan iadesi konusunda da Beyaz Saray üzerinde etkisini kullanmaya hazır olduğunu öne sürdü.

Flynn’in önemi

Kısa süreliğine ulusal güvenlik danışmanlığını yürüten Flynn, Fethullah Gülen’i itibarsızlaştırmak için Türk işadamı Ekim Alptekin’le 600 bin dolar değerinde sözleşme yapmasıyla da biliniyor.

ABD’de yabancı bir ülke adına lobi veya danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak suç değil. Ancak Flynn bu sözleşmeyi açıklamak için mart ayına kadar beklediği için inceleme altında.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği daha önce, Türkiye yetkililerinin Flynn ile görüştüklerini doğrulamış ancak toplantının içeriği hakkında yorum yapmayı reddetmişti.

WSJ’ye konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü ise “Böyle bir toplantının gerçekleştiği konusunda bir kanıtımız yok. Eğer yapıldıysa da başkanlık devri ile ilgisi yoktur” dedi.

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