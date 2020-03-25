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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’de ölü sayısı 59’a, vaka sayısı 2 bin 433’e yükseldi

Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınında son 24 saatte Türkiye’de 15 kişi daha öldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a, vaka sayısı ise yeni 561 tanıyla 2 bin 433’e yükseldi.

Türkiye’de ilk vaka haberi 11 Mart’ta, ilk ölüm haberi 17 Mart’ta gelmişti. Dün itibarıyla vaka sayısı 1872, hayatını kaybedenlerin sayısı 44 iken, 26 kişi de taburcu edilmişti.

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‘5 bin 35 test sonuçlandı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.”

Dün itibariyle durumun grafikleri şöyleydi:


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