Tiyatrocu Halman, Gülmen ve Özakça’ya destek için yedi günlük açlık grevinde

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Tiyatrocu Defne Halman, açlık grevindeki tutuklu eğitimcilere destek amaçlı yedi günlük açlık grevi yapıyor.

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, eylemlerinin 126’ıncı gününde. Özakça’nın eşi Esra Özakça da 48 gündür açlık grevinde

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‘Haksızlıklara ve zulme karşı’

Cumhuriyet’ten Ezgi Atabilen’e konuşan Halman, yalnızca su, şeker, limon suyu, çay, B12 vitamini ve tuzla beslendiğini belirterek şunları söyledi: “Nuriye ve Semih pek çok insan için sembol haline geldi. Aslında iki kişi üzerinde durmuyoruz burada. Bir gün Nuriye ve Semih, ertesi gün Esra Özakça için değil, bir hafta boyunca ülkede yapılan bütün haksızlıklara ve zulme karşı açlık grevi yapmaya karar verdim.”

‘Şiddeti artıran yöntem’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 111 aydının imza attığı bildiriyi ‘Teröristlere hamilik’ olarak nitelemesini ve “Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?” diye sormasını hatırlatan Halman şöyle devam etti: “İçişleri Bakanı’nın elinde hiçbir kanıt olmadan koca bir gruba ‘terörist’ diyerek iftirada bulunması bu haklı mücadeleye gölge düşürmeye çalışmasına karşı da ‘Farkındayım, bir daha imzalıyorum’ diyerek tepki vermiştim. Zaten bu iktidar için muhalif sesleri başka kılıflar uydurarak, darbe girişimini bahane ederek bastırmaya çalışmak ve insanları işlerinden etmek; sertliği ve şiddeti sürekli artan bir yöntem oldu.”

Oyuncu olarak ‘enstrümanının bedeni olduğunu ve bedeniyle kendini ifade ettiğini’ belirten Halman, “Haksızlığa, zorbalığa karşı da bedenimle, açlığımla duruyorum. Belki ben de açlık grevine başlayarak çevremdeki insanların da bu açlığın kendilerinden çok uzak bir şey olmadığını anlamalarına, bu açlığı paylaşmalarına vesile olurum. Umarım bu direniş elden ele büyür” diye konuştu.

İmzacı olmuştu

Halman, 7 Temmuz’da yayınladığı bir videoyla Gülmen ve Özakça’ya “Haklı mücadelenizin yanındayım. Açlığınıza ortak oluyorum. Direnişinizi selamlıyorum” sözleriyle seslenmiş, açlık grevine devam edeceğini duyurmuştu.

Defne Halman dün Esra Özkan Özakça için yedi günlük dönüşümsüz açlık grevinde olacağını duyurdu. Yaşasın dayanışma! pic.twitter.com/skpLMBnQZg — Nuriye Gülmen (@NuriyeGulmen) July 8, 2017

Tiyatrocu, eğitimcilerin açlık grevlerinin 111’inci gününde 111 isimle birlikte “Nuriye ve Semih ölmesin” bildirisine de imza atmıştı.

Halman, 6 Temmuz’da sanatçılar Edip Akbayram, Fatoş Güney, Hüseyin Turan, Deniz Türkali ve Ataol Behramoğlu gibi isimlerle de bir günlük açlık grevi yapmıştı.