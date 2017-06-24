TDK ‘drone’un Türkçesi için kolları sıvadı: Arıgözü, uçangöz, uçan kamera, uçarçeker, uçurgör…

Türk Dil Kurumu (TDK), insansız hava aracı ‘drone’un Türkçesini bulmak adına kolları sıvadı.

İnternet sitesinden duyuru yayınlayan TDK, bir anket yaparak ‘drone’a alternatif gösterdiği isimleri yurttaşların önerisine sundu.

Yurttaşlara şu soru yöneltildi: “İnsansız hava aracı çeşitlerinden olup keşif, gözetleme, sağlık, ilaçlama, spor, seyahat, reklam gibi farklı alanlarda kullanılan ‘drone’ cihazı için halkımız tarafından önerilen aşağıdaki karşılıklardan hangisini daha uygun buluyorsunuz?”

Şıklar şöyle:

* arıgözü

* uçangöz

* uçan kamera

* uçarçeker

* uçurgör

TDK’nın anketine buradaki ‘sormaca bağlantısı’ndan ulaşılabilir.