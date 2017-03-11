Obama’nın izleri siliniyor: Trump, Bharra dahil 46 savcının istifasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının savcısı Preet Bharra dahil 46 savcının istifasını istedi.

New York Times’ın haberine göre istifa talebi 46 savcı dışında Bharra için de sürpriz oldu.

Başkan seçildikten sonra Trump’la geçen yılın kasım ayında görüşen Bharra, gazetecilere yaptığı açıklamada kendisinden görevine devam etmesinin talep edildiğini belirtmişti. Ancak Trump yönetiminin istifalarını istediği 46 savcı arasında Bharra’nın da olması “Trump, Obama’nın izlerini siliyor” yorumuna neden oldu.

ABD’yi dolandırma, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından 75 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının da savcısı olan Bharra, bunun dışında birçok yolsuzluk davasına da bakıyor.

Bharra konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.