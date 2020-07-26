Metropoll anketi: On kişiden altısı İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmayı onaylamıyor

MetroPOLL araştırma şirketinin anketine göre, vatandaşların yüzde 63.6’sı hükümetin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini onaylamıyor.

Fotoğraf: DHA

MetroPOLL, “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” ile ilgili araştırma yaptı.

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“İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik şiddeti engellemeyi amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir. Hükümetin bu sözleşmeden çekilmesini onaylıyor musunuz?” araştırma sorusunun sonucuna göre, halkın yüzde 63.6’sı hükümetin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini onaylamazken, yüzde 17.0 sözleşmeden çekilmeyi onaylıyor. Yüzde 19.4’ü ise ‘fikrim yok’ yanıtını verdi.