HSK’dan, Gezi davasında beraat veren hakimlere soruşturma izni

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi davasında beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma izni verdi.

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Gezi davasının dünkü altıncı duruşmasında sekiz sanık hakkında beraat kararı çıkmıştı. Davadaki tek tutuklu sanık işadamı Osman Kavala’nın tahliyesine karar verilmişti.

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HSK 1’inci Dairesi, davaya bakan İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk ile üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında soruşturma izni verdi.

Bu kapsamda görevlendirilecek müfettiş, konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırdıktan sonra heyet hakkında karar verilecek.

Erdoğan, ‘Kavala’yı manevra ile beraat ettirmeye kalktılar’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında Gezi davası kararı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: “(Gezi eylemleri için) PKK terör örgütünün uzantısı olan biri (Sırrı Süreyya Önder’i kast ediyor) gelip sahip çıkıyor. Bay Kemal de önünü açıyor. Bu, masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Ciddi anlamda perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tiplerdir. Bunun malum Türkiye ayağı (işadamı Osman Kavala’yı kastediyor) hapisteydi. Onu bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar.”