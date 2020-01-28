Gezi davası: Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı verildi

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılandığı Gezi davasının beşinci duruşmasında işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı. Kavala 819 gündür tutuklu.

Çizim: Murat Başol

Savunmasında ‘Hükümete karşı ayaklanma’ veya ‘ayaklanmayı finanse ettiğine’ dair ‘tek bir kanıt olmadığını’ söyleyen Kavala, faaliyetlerinin tamamen yasal olduğunu vurguladı.

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Osman Kavala savunmasında şunları söyledi:

*İddianamede yer alan gizlilik içeren, gizleme kaygısı ima edilmiş hiçbir unsur yok. Bu nedenle gizlenmiş bir bilginin mevcut olduğunu düşünmek hukuki akıl yürütmek değildir.

*AİHM kararında da belirtildiği gibi delil olmaksızın kişinin özgürlüğünden mahrum edilmesi ciddi bir hak ihlalidir. İlk tutuklamadan sonra tutukluluğun uzatılması ihlali ve mahkemenin sorumluluğunu artırmaktadır.

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*Benim durumumda AİHM’in derhal bırakılmama ilişkin karardan sonra ‘kesinleşmediği‘ gerekçesiyle bu ihlale devam ediliyor. Tutuklama kararının hak ihlali olduğu hükmünün oybirliği ile alınmış olması kararın hukuki gerekçelerinin göstergesi.

*Bu kararla birlikte AYM’nin aynı konuda almış olduğu kararın artık geçersiz hale gelmiş olması, bu nedenle de mahkemenizin son tutuklama gerekçeleri arasında AYM kararından söz edilmemesi AİHM kararının ağırlığının ve işlerliğinin somut göstergesidir

*Buna rağmen mahkemenizin AİHM’in kesin hak ihlali olduğuna dair kararını görmezden gelmesi anlaşılabilir değildir. AİHM kararı geçerli bir karardır ve değişmediği sürece mahkemeniz AİHS’i ihlal eden bir merci olarak görülecektir.

*AİHM kararına rağmen tutukluluğumda ısrar etme davranışınızın davanın sonucunu da etkilemesinden büyük endişe duyuyorum. Bu davranış mahkemenizin adil karar verme yetisini bozan fiili bir durum yaratmakta, hakkımda ağır bir karar verme yönünde bir baskı yaratmaktadır.

*Tutukluluğumun kaldırılması sadece üç yıl süren hukuksuzluğa son vermiş olmayacak, mahkemenin bundan sonraki süreçte AİHM içtihatlarına uygun şekilde yürütülmesine imkan sağlayacaktır.

Osman Kavala’dan sonra Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ekmekçi’ye söz hakkı verildi.

Avukatlarının yokluğunda beyanda bulunmayı uygun görmediklerini, bunun hukuka aykırı olacağını söylediler.

Adli kontrol talebine red; tutukluluğa devam

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinin reddine karar verdi.

Karara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerektiğine ilişkin kararının kesinleşmemesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) de hak ihlali bulunmadığına hükmetmesi gerekçe gösterildi.