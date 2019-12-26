Gaziantep sinagogu kırk yıl sonra açıldı, Hanuka bayramı kutlandı

Gaziantep’te, 1979 yılında kapatılan sinagog, kırk yıl sonra yeniden açıldı. Farklı ülkeler ve şehirlerden gelen Yahudiler, sinagogda Hanuka (Işıklar) bayramını kutlayarak dua etti.

Fotoğraf: DHA

Kentte 1979 yılında kapanan Karagöz mahallesindeki sinagog, bugün tekrar kapılarını açtı. Önceki yıllarda restorasyonu yapılarak Gaziantep Üniversitesi Kültür Merkezi olarak kullanılan sinagogda Cumhurbaşkanlığı’nın da desteğiyle Hanuka bayramı kutlaması yapıldı. Hanuka Bayramı kutlamalarına Türkiye Hahambaşısı Rav İshak Haleva, Türkiye Hahambaşısı Müşaviri Yaşar Bildirici, Türkiye Museviler Topluluğu Başkanı İshak İbrahimzadeh, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci ile Amerika, İsrail, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan Gaziantepli yaklaşık 200 Yahudi katıldı.

Reklam

Sinagogda öğle ve ikindi duası yapılmasının ardından konuşan Yaşar Bildirici, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hanuka Bayramı nedeni ile gönderdiği mesajı okudu. Daha sonra sinagogdaki topluluğa seslenen Bildirici, “Tam 40 sene evvel burada bulunduğum sinagog ve bahçesi Antepli Musevi vatandaşlarımızın adeta toplanma merkeziydi. Burada ibadet edilir, sünnet, düğün, cenazeler, bayramlar bu sinagogda gerçekleştirilirdi. Büyük bahçesinde ise çocuklar oyun oynardı. Nüfusun azalması ile birlikte sinagog aktif kullanımını 1979 senesinde maalesef yitirdi. Sonrasında da kullanıma kapatıldı. Asırlardır bu topraklarda yaşayan Türk Museviler, dünyanın neresine gitseler Gaziantep’i kalplerinde yaşattılar. Bu toprakları hiçbir zaman unutmadılar ve Antepli olmanın gururunu yaşadılar ve yaşattılar. Nitekim burada bulunan katılımcıların çoğu Gaziantep kökenlidir. Sinagogumuz Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla adeta küllerinden yeniden doğmuştur.” dedi.

Daha sonra topluluğa hitap eden İshak İbrahimzadeh ise kırk sene sonra sinagogun açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Bizim bu sinagoga gelme esaretimiz 40 sene sürdü. Buraya yurt dışından gelenler var, Avrupa’dan gelenler var, İsrail’den gelenler var. 1970’lerin sonunda biz neden Gaziantep’ten gidiyoruz? Bu topraklarda neredeyse 2300 senedir yaşayan bu cemaat 2300 sene sonra neden bu topraklardan ayrılıyor? Ayrılmak zorunda kalıyor. Bu kardeşlerim Gaziantepliler belki Gaziantep’ten çıktılar ama Gaziantep onların içinden çıkmadı. Yaşadığımız yerleri, bu toprakları bize kucak açan bu medeniyetten kendimizi hiçbir zaman koparamadık, zaten koparmak da istemiyoruz. Koparmaya çalışanlara buradan söyleyeceğimiz tek bir şey var. Lütfen şuradaki sahneyi bir görün. Kim ne yaparsa yapsın, kim nasıl içeriye nefret söylemleri atmaya çalışırsa çalışsın, kim ne derse desin biz buradayız. Burada olmaya çalışacağız. Bizleri azınlık zannedenler, nüfusça az olabiliriz ama hepimiz Türkiye’yiz. Osmanlıdan bu yana bu insanlar her geleni Mevlana’nın sözleri ile karşılamışlar. İnşallah bu şekli tüm dünya görür ve buraya verilmesi gereken önemi ve desteği de vermeye devam eder.”

Konuşmaların ardından sinagogun açılmasında emekleri olanlara hediyeler verildi ve Hanuka bayramı kutlama töreni yapılarak, bahçede mumlar yakıldı.