Bakanlığa bağlı TCDD’den Marmaray’a yüzde 35 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyon Merkezi’nin (UKOME) İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İSTESOB) teklifiyle metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yaptığı yüzde 35’lik zammı, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı TCDD de Marmaray için uygulamaya koydu.

Buna göre,

Reklam

1-7 durak: 3.5 lira

8-14 durak: 4.5 lira

15-21 durak: 5.2 lira

22-28 durak: 6 lira

29-35 durak: 7 lira

36-43 durak: 7.75 lira

29 Ekim 2013’te Kazlıçeşme – Ayrılıkçeşmesi arasında beş durak olarak açılan Marmaray’ın Halkalı – Gebze arası uzun hatları 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden hemen önce açılmıştı.

Uzun hattı açılalı bir yıl olmadan yüzde 35 zam yapılan Marmaray’da Halkalı – Gebze arası 15 dakikada bir sefer yapılırken, İBB’nin haftasonu 24 saat ulaşım kararı bakanlığa bağlı olan Marmaray’da uygulanmıyor.

Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma zam yapıldığını açıklamıştı. Tam elektronik bilete 90 kuruş (yüzde 35) zam yapılarak, 2.60 lira olan ulaşım ücreti 3.50 liraya çıkarken, Mavi Kart 205 liradan 275 liraya yükselmişti.