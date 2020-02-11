Anadolu Efes-DasDas işbirliğiyle 4 bin öğrenci tiyatro izledi: Yeni oyun ‘Westend-Batının Sonu’

SEÇİL TÜRESAY

Şehrin gürültüsünden uzakta yaşamaya karar veren Eduard ve Charlotte yeni bir mahalleye taşınır. Estetik cerrah Eduard’ın taşındıkları ‘meskan’ı ısrarla ‘villa’ diye nitelemesi, opera sanatçısı Charlotte’un ise ‘ev’ demesi çiftin hayata bakışının farklı olduğunun göstergesidir. Charlotte’un, Eduard’ın ‘klinik’ dediği iş yerine ‘güzellik merkezi’ demesi ve ‘kadınları elden geçirdiğini’ söylemesi de eşinin mesleğine yönelik alaylı bakış açısını gözler önüne serer.

Charlotte ve Eduard…

Eduard’ın kız kardeşinin eski eşi Michael, Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde Libya, Afganistan gibi ülkelerde görev yaptıktan sonra ikilinin yanına gelir. Üstüne her yıl sevgili değiştiren yönetmen komşularının kızı Lilly de eve misafir gelir. Ve Eduard ile Charlotte arasındaki ‘hat kopukluğu’nun yarattığı gerginlik, ikili, Lilly, Michael, Lilly’nin babası ve Rus sevgilisini içeren ilişkiler sarmalının günışığına çıkmasıyla tırmanır.

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Eduard ve Charlotte’un taşınmasından sonra savaş bölgelerindeki insanların kan kustuğuna şahit olan, insanların kollarını, bacaklarını ampute eden bir doktorun, Batı’dakilerin bunlara ‘uzaktan bakması’na tepkisi, annesi intihar eden bir genç kızın babasına isyanı gibi yüzleşmeler yaşanır…

Alman yazar Moritz Rinke’nin ‘Westend – Batının Sonu’ adlı oyunu İstanbul, Ataşehir’deki DasDas’ta sahneleniyor.

Mert Fırat, Tülin Özen, Pervin Bağdat, Gün Koper, Evren Bingöl ve Naz Çağla Irmak’ın rol aldığı oyunun ana destekçisi Anadolu Efes’in kurumsal iletişim ve ilişkiler direktörü Selda Susal Saatçi, 70 ülkede 300 milyon tüketiciye ulaşan kuruluşun 33 yıldır kültür-sanat etkinliklerine katkı sağladığını anlattı.

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75 liralık biletler 15 lira

Dün akşamki oyun öncesinde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Saatçi, DasDas bünyesindeki 130 kişilik Anadolu Efes Mavi Sahne’nin iki yılda 4 bin öğrenciyi ağırladığını söyledi. Bilet fiyatları ortalama 75 lirayken öğrenciye 15 liraya tiyatro izleme fırsatı sunduklarını belirten Susal Saatçi, gençlerin sanatla buluşmasına çok önem verdiklerinin altını çizdi.

‘Pehlivan Lütfü’ karakterini usta oyuncu Şener Şen’in oynadığı Vasıf Öngören’in eseri ‘Zengin Mutfağı’nın da destekçisi olduklarını anımsatan Saatçi, ilk sezonunda 45 bin izleyiciye ulaşan bu oyundan sonra da Eylül 2019’da sahnelenmeye başlanan ‘Westend – Batının Sonu’na destek olarak DasDas’la işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.

DasDas’ın kurucularından, oyuncu Mert Fırat ise bu işbirliğinin ‘vizyon değil misyon işbirliği‘ olduğunu vurgulayarak, “Kurulduğumuzdan beri yanımızdalar. DasDas ve Efes eşitliğe önem veriyor” dedi.

DasDas’ta sahneye konulan oyunları belirlerken satış hızıyla ilgilenmediklerinin belirten Fırat, “Metnin iyi olması, oyununun kendini kanıtlaması yeterli” derken ‘illa 700 kişi izlesin’ diye bir kaygıları olmadığını ifade etti.

Fırat, son dönemde ‘tiyatro izleyenlerin sayısında patlama’ yaşandığının anımsatılması üzerine ise şunları söyledi: “1950’lerde İstanbul’da, Almanya’nın başkenti Berlin’den, ABD’nin New York kentinden fazla tiyatro vardı. Şimdi de tiyatro çok izleniyor. Nasıl eskiden gazete okurken birçok insan dijital mecralardan haber takibine yöneldiyse yeni tiyatro arayışı da böyle bir şey.”

37 tiyatro kooperatif kurdu

37 tiyatro topluluğunun bir araya gelerek tiyatro kooperatifi kurduğunu belirten Fırat, turne organizasyonlarına da değindi. Turne organizasyonlarını kendilerinin yaptığını, Konya’da 2 bin kişilik salon olduğunu, Kayseri’de büyük bir salonun açılacağını anlatan Fırat, Anadolu’da popüler oyunların tercih edildiğini söyledi.

İrlandalı yazar Samuel Beckett’ın kaleme aldığı ‘Godot’yu Beklerken’ gibi eserlerin geniş kitleye tüm izleyiciyen hitap etmese de ‘Keşanlı Ali Destanı’ gibi oyunların her yerde sevilerek izlendiğini vurgulayan Fırat, tiyatroya ilginin artmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.