Amerikan Vogue ilk kez kapağına bir erkek taşıdı: Harry Styles’ın Gucci elbisesi ‘rahatsızlık’ yarattı

One Direction grubuyla ünlü olan şarkıcı Harry Styles Vogue dergisinin ABD edisyonuna Gucci elbiseyle kapak oldu. Dergi ilk kez kapağına bir erkek taşırken, söz konusu erkeğin elbise giyiyor olması yine bazı kesimleri rahatsız etti.

Fotoğraflar: Vogue

Gucci yine bir erkek elbisesiyle ABD’deki bazı muhafazakarları huzursuz etmeyi başardı.

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Geçtiğimiz ay İtalyan lüks markası Gucci’nin erkekler için yaptığı elbise sosyal medyanın en çok konuşulan meselelerinden biri olmuş, markanın ‘Maskülen cinsiyet kimliğini biçimlendiren toksik stereotipleri kırıyor’ diye nitelediği turuncu tartan desenli elbisesi sayesinde Gucci, Twiiter’da Trend Topic’ler (TT) arasına girmişti.

Bu kez Vogue dergisinin ABD edisyonunda ‘bebe mavisi’ fırfırlı bir elbise ve siyah bir blazer ceket giyen Styles, ülkedeki muhafazakar yorumcu ve gazetecilerden olumsuz tepkiler aldı.

Sağ kanat siyaseti destekleyen, siyah vatandaşların demokrat olma zorunluluğu bulunmadığı görüşleriyle tanınan yorumcu Candece Owens, Twitter hesabından Vogue kapağını paylaşarak “Güçlü erkekler olmadan hiçbir toplum hayatta kalamaz. Doğu bunu biliyor. Erkeksi erkekleri geri getirin” ifadelerini kullandı.

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Owens’ın paylaşımına pek çok tepki gelirken, kendisi gibi muhafazar gazeteci ve yazar Ben Shapiro bu görüşü destekleyerek, “Erkeklerin kabarık elbiseler giymesinin erkeklik referandumu olmadığını iddia eden biri, size tam anlamıyla aptal muamelesi yapıyor” diye yazdı.

Styles’ın elbise giymesine birçok olumlu tepki de geldi. Hatta şarkıcıya çok yakışacağını düşündüğü başka elbise modellerini öneren Twitter kullanıcıları vardı.

‘Bazen alışverişte kadın kıyafetlerine bakıyorum’

Styles ise Vogue’a kıyafet seçimleriyle ilgili şunları söyledi: “Şimdi çok gösterişli bir şey giyeceğim ve bunu giydiğim için deli gibi hissetmeyeceğim. İçinde kendinizi harika hissettiğiniz her şey bence bir süper kahraman kıyafeti gibi. Giysiler eğlenmek için, denemek için, oynamak içindir. ‘Erkek kıyafetleri ve kadın kıyafetleri vardır’ düşüncesini çıkardığınız zaman, bütün bariyerleri kaldırdığınızda oyun oynayabilceğiniz bir alan yaratıyorsunuz. Bazen alışverişe gittiğimde kendimi müthiş olduğunu düşündüğüm kadın kıyafetlerine bakarken buluyorum. Hayatınıza bariyerler koyduğunuzsa kendizi kısıtlamış oluyorsunuz.”