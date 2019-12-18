Adana’da bir garip soygun: Eski imama ihale üstüne ihale!

ALİ YILMAZ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl organize ettiği ‘Altın Koza Film Festivali’nin geçen yılki ihalesinin fahiş fiyatla -bu yılkinden 3 milyon 606 bin lira fazlaya- anlaşmaya bağlandığı ortaya çıktı. 2018’de düzenlenen 25’inci Altın Koza Film Festivali organizasyonunu 8 milyon 400 bin liraya Osmaniye Din Görevlileri Derneği eski başkanı Hacı Aslan Demir isimli yüklenici tarafından aldı. 23-29 Eylül’de düzenlenen organizasyon bu yıl 4 milyon 794 bin liraya AC Prodüksiyon isimli şirkete yaptırıldı.

Hacı Aslan Demir, bugüne kadar Adana’dan 32 ihale aldı. Bu ihalelerin tutarının ise 39 milyon lira seviyesinde olduğu belirlendi. Demir’in üstlendiği bir organizasyon ihalesinin ismi ise “BİR GARİP SOYGUN: ADANA İŞİ filmine destek amacıyla organizasyon” olması dikkat çekti.

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31 Mart yerel seçimlerinde Adana’de el değiştiren büyükşehir belediyesinin önceki ve şimdiki ihaleleri arasındaki farklar dikkat çekiyor. CHP’li Zeydan Karalar’ın başkanlığa seçilmesinin ardından kentle özdeşleşen festival etkinlikleri için açılan, iki şirketin katıldığı ihaleyi 4 milyon 794 bin 939 liraya AC Prodüksiyon Yapım ve Organizasyon firması kazandı.

120 gün askıda kaldı bir firma katıldı

MHP’li belediye başkanı Hüseyin Sözlü zamanında geçen yıl yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 9 milyon 619 bin 394 lira olarak belirlendi ve 120 gün askıda kalan ihaleye sadece bir firma katıldı. İhaleyi Adana’da yerel basının çok tartıştığı Hacı Aslan Demir kazandı. Belediyeyle Demir arasında imzalanan ihalenin sözleşme bedeli 8 milyon 447 bin 151 lira oldu.

Hacı Aslan Demir

Demir’in Sözlü döneminde Adana’da aldığı ihalelerden toplam 29 milyon kazandığı belirlendi. İmam kökenli Demir’in Adana belediyeden aldığı bir etkinlik adı dikkatlerden kaçmadı. Demir’in “Bir Garip Soygun: Adana İşi” ismiyle belediyeye bir etkinlik yaptığı da ortaya çıktı.

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Türkiye, Hacı Aslan Demir’i Adana Büyükşehir Belediyesi’nin U-14 Voleybol takımıyla tanıdı. Bir turnuva için Çanakkale’ye giden genç sporcuların konaklama ücretleri ödenmeyince Adana’ya geri dönmüştü. Voleybolcuların konaklama ücretlerini yüklenici olarak Demir’in ödemesi gerekiyordu. Adana’da yayın yapan yerel gazeteler imam kökenli Demir’in skandallarını günlerce manşete taşımışlardı.