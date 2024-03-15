Köpeklere cinsel istismarda bulunan, birinde suçüstü yakalanan Yalçın Ünalleylioğlu, tutuksuz yargılanarak salı günü Ankara’da serbest bırakıldı, 24 Eylül’e duruşma tarihi verildi.

Çarşamba günü ise İstanbul Küçükçekmece adliyesinde tarihi bir gündü. 3. katta, altı dakika boyunca Eros adlı kediye işkence ederek katleden İbrahim Keloğlan’ın duruşması görülürken 7. katta, Badem adlı yavru köpeğe tecavüz eden Ahmet Aybar hâkim önündeydi. Tecavüz suçunu işleyene 2 yıl 2 ay hapis cezası ve 8 bin TL para cezası verilirken Eros’un katili 2 yıl 6 ay hapis cezası ve yurtdışı yasağı cezası aldı.

Fakat tecavüz suçunda cezanın üst sınırı yasada üç yıl olarak belirlendiği için yatarı yok, öldürme suçunda ise ceza dört yıl olan üst sınırdan uygulanmadığı için her iki suçlu da serbest kaldı!

Üstelik Keloğlan, vahşetin anbean görüntüleri olduğu halde, mahkemede, olayın yanlış aktarılıp halkın kin ve düşmanlığa sevk edildiğini söyleyerek tepki gösterenleri suçladı! Savcı en üst sınırdan ceza istediği halde, mahkeme heyeti yine “iyi hal” indirimi yaptı.

Zülal Kalkandelen’in yazısı