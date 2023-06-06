Zuhal Ebrar Yıldız’ın ölümüne neden olan polis tahliye edildi

İstanbul Beyoğlu’nda kaçan şüphelilere silahla ateş ederken yoldan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ın ölümüne neden olan polis Alper Demirsoy tahliye edildi.

Zuhal Ebrar Yıldız/Fotoğraf: Twitter

Beyoğlu’nda “Dur” ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında Zuhal Ebrar Yıldız’ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan iki yıl sekiz aydan dokuz yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Alper Demirsoy’un yargılandığı duruşmaya İstanbul 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

ANKA’nın haberine göre duruşmaya tutuklu sanık Demisoy, Zuhal Ebrar Yıldız’ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Hakim, olay yerine ait görüntü kaydının bilirkişi raporunu duruşmada okudu. Raporda, sanık polis memurunun üç kez ateş ettiği, Demirsoy’un motosikletin lastiğine ateş ettikten sonra bir toz tabakasının havaya kalktığı ve o sırada Zuhal Ebrar Yıldız’ın yere düştüğü belirtildi.

Duruşmada, Yıldız’ın ölümüne neden olan gasp suçundan tutuklanan sanıklar da tanık olarak dinlendi.

Aile ağır ceza istedi

Tanık beyanlarının ardından söz verilen anne Dilek Yıldız, “Sanığın ağır cezada yargılanmasını istiyorum. Kızımı kasten ve bilerek vurduklarını düşünüyorum. Bu adam hiç pişman değil. Polis polisi tutuyor. Kimse benim kızımın ölümünü konuşmuyor. Hepsi sanığı korumaya çalışıyor” dedi.

Baba Zekeriya Yıldız da “Sanık eğer biraz pişmanlık belirtisi gösterse şikayetimizden vazgeçecektik. Ancak pişmanlık göstermiyor” dedi.

Tahliye

Mahkeme, sanık polisin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 13 Temmuz’a erteledi.

Yıldız’ın yakınları karara tepki gösterdi ve adliyedeki güvenlik güçleriyle uzun süreli arbede ve gerginlik yaşandı. Olayın yaşanmasına neden olan gasp sanıklarından Selçuk Çubuker’in eşi tahliyeye tepki göstererek “Biz hırsızlık yaptık tutuklandık. Onlar adam öldürdü serbest” dedi.