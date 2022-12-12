Zuhal Ebrar Yıldız’ın ‘kazara’ öldürülmesine ilişkin bir polis tutuklandı

Beyoğlu’nda çalıntı ve plakasız motosikletlerle polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin engellenmesi için açılan ateşte yaralanan 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli polisten biri tutuklandı.

Zuhal Ebrar Yıldız/Fotoğraf: Twitter

Olaya ilişkin gözaltına alınan iki polis, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. AA’nın haberine göre soruşturma savcılığına çıkarılan H.B, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, A.D. ise ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında şüpheli polislerin, haklarında yağma suçundan yakalama kararı bulunan iki şüpheliyi kovaladıkları sırada ateş açtıkları kaydedildi.

Açılan ateş sırasında olay yerinde yaya olarak yoluna devam eden 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ın sırtından vurularak hayatını kaybettiği aktarılan sevk yazısında, Olay Görüntü İzleme ve Çözümleme Tutanağında, maktulün polis memuru A.D’nin silahından çıkan kurşunla vurulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Yazıda, deliller doğrultusunda kuvvetli suç şüphesi bulunan şüphelinin tutuklanması istendi. Şüpheli A.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.