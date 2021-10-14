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Yaramazlara biraz batar!

Zoom toplantısı sırasında evde silah bulan iki yaşındaki oğlu tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

ABD’nin Florida eyaletindeki Altamonte Springs kentinde yaşayan bir kadın, Zoom üzerinden katıldığı iş toplantısı sırasında, evde silah bulan iki yaşındaki oğlu tarafından vuruldu ve hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polis, Shamaya Lynn’in 11 Ağustos’ta, iki yaşındaki oğlunun o toplantıdayken babası Veondre Avery’nin sırt çantasında bulduğu silahla oynamaya başladığı ve annesini başından vurduğunu açıkladı. Lynn’in erkek arkadaşı Veondre Avery’nin (22) o sırada evde olmadığı, başka bir çocuğun daha evde olduğu belirtildi.


Lynn’in katıldığı toplantıya katılan bir iş arkadaşı silah sesi duyunca 911’i aradı. Ancak Lynn’in nerede yaşadığını bilmiyordu. O sırada eve giden Avery 911’den yardım istedi. “Eve geldim, kız arkadaşımın çalıştığı odaya girdim her yerde kan vardı” diyerek yardım isteyen Avery, genç kadının kalp atışını hissedemediğini söyledi. Eve giden sağlık ekibi Lynn’in hayatını kaybettiğni belirledi.

Polisin açıklamasında, genç adamın, açılan soruşturma kapsamıında salı günü silahı güvensiz bir şekilde evde tuttuğu ve ihmalle ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklandığı aktarıldı.

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