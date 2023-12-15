Ziraat Bankası ile Deutsche Bank arasında kredi ve fonlama anlaşması

Ziraat Bankası, Deutsche Bank’la kredi ve fonlama anlaşması imzaladı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre Ziraat Bankası, Deutsche Bank ile vadesi beş yıla kadar uzatılabilecek şekilde 1,75 milyar avroluk dış finansman imkanı sağlayan kredi ve fonlama anlaşması imzalandı.

Açıklamada “Dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız benzer adımlarla uluslararası paydaşlarımızla yakın işbirliğimizi ve başta ihracatçılarımız olmak üzere ekonomimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” dendi.