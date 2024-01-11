Zeynep Sönmez Avustralya Açık’ta finale yükseldi

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ın elemelerinde finale yükseldi.
Milli tenisçi, sezonun ilk grand slam tenis turnuvasının ilk turunda Çinli You Şiaodi’yi 1 saat 36 dakika süren mücadelede 7-5 ve 6-2’lik setlerle turnuvanın dışına iterek bu organizasyonda ilk galibiyetini almıştı.
Dünya sıralamasının 155’inci basamağında yer alan Sönmez, ikinci turda 124 numaralı Sırp Olga Danilovic’ 4-6, 6-1 ve 6-1’lik setlerle mağlup ederek finale yükselmeye başardı.
Sönmez’in finaldeki rakibi İsviçreli Lulu Sun.