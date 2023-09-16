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Yaramazlara biraz batar!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez adını finale yazdırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Slovenya’da düzenlenen WTA 125 turnuvasında finale yükselerek, kariyerinde ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Fotoğraf: Instagram

Türkiye Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Zeynep Sönmez başkent Lübliyana’da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ev sahibi ülkeden dünya 87 numarası Tamara Zidansek’le karşılaştı.


Rakibini 6-2 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, profesyonel kariyerinde ilk kez bir WTA turnuvasında adını finale yazdırdı.

Zeynep, Rumen Miriam Bulgaru-İspanyol Marina Bassols Ribera müsabakasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

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