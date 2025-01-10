Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ana tabloda ilk maçına çıkıyor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta ana tabloda mücadele edecek.

Zeynep Sönmez. Fotoğraf: AA

Geçen sezonki performansıyla kadınlar dünya sıralamasında 88’inciliğe yükselen Zeynep, Melbourne’de düzenlenecek 2025’in ilk büyük turnuvasına doğrudan katılma hakkı kazandı.

22 yaşındaki tenisçi, bu yıl Avustralya Açık ana tablo maçlarında korta çıkan tek Türk sporcu olacak.

Güncellenen klasmanda 93’üncü sıradaki Zeynep, 13 Ocak’ta ilk turda ev sahibi ülkeden dünya 150 numarası Talia Gibson ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez, kasımda Meksika’daki Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’nda şampiyon olmuştu.

Gençlerde dört, para teniste iki isim kortta

Elemeleri 15 Ocak, ana tablo karşılaşmaları 18 Ocak’ta başlayacak Avustralya Açık Gençler Turnuvası’ndaysa Türkiye’den dört sporcu yer alacak.

Deniz Dilek ana tabloda, Ada Kumru, Haydar Cem Gökpınar ve Kerem Yılmaz ise elemelerde mücadele edecek.

İlk müsabakaların 21 Ocak’ta oynanacağı para tenis turnuvasındaysa Ahmet Kaplan ve Ali Ataman korta çıkacak.

Quad kategorisindeki tenisçilerden dünya dört numarası Ahmet, turnuvaya ana tablodan, dünya 15 numarası Ali de elemelerden başlayacak.