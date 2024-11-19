Milli tenisçi Zeynep Sönmez: Hayalimden önce ilk 100’e girdim, korumak için çalışacağım

Meksika’daki Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası’nda şampiyon olan ve sezonu Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralamasında 91’inci basamakta tamamlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk 100’de kalıcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Zeynep Sönmez. Fotoğraf: AA

Bir WTA turnuvasında Çağla Büyükakçay’ın ardından teklerde şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika’daki turnuva hakkında şunları söyledi:

* Meksika benim için zorlu bir turnuva oldu. Fiziksel ve mental olarak zorlandığım anlar oldu. Şampiyon olabildiğim için çok mutluyum. Şampiyon olduktan sonra mükemmel hissettim, çok duygulandım. Hemen ailemi aradım. Benim için çok güzel ve özel bir andı.

Meksika’ya zorlu bir süreçte gittiğini söyleyen Sönmez, şöyle konuştu:

“Tokyo’da bir turnuvaya katılmıştım. Tokyo’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Miami’ye, oradan da Merida’ya uçtum. Turnuvaya hazırlanmak ve dinlenmek için sadece bir günüm vardı. Çok zorlu bir süreç oldu.

Hava koşulları ve kortlar çok farklıydı. Ancak iyi adapte oldum. Meksika’ya şampiyonluk beklentisiyle gitmemiştim. Her turnuvadaki gibi maç maç ilerledim. Sonucu çok güzel oldu.

Tokyo’dan Hong Kong’taki bir turnuvaya gidecektim. Tokyo’dan tek uçuşla gidebileceğim bir turnuvaydı. Ancak ben o turnuvaya katılmayı unuttum. Bundan dolayı Meksika’ya gittim. Arada süre olduğunu zannediyordum ama o da yokmuş.

Biraz zorlu oldu ama gitmenin daha doğru olacağı kararını verdik. Tokyo’da üzücü bir mağlubiyet almıştım. Motivasyon olarak iyi değildim. Ancak sezon sonuna geliyorduk. Son turnuvalar olduğu için gitmenin daha doğru olacağını düşündük. İyi ki gitmişim.”

‘Hedefim ilk 100’de kalabilmek’

Milli tenisçi, ilk 100’e beklediğinden hızlı girdiğini söyleyen Sönmez, konuşmasına şöyle devam etti:

“İlk hedefim, ilk 100’ün içinde kalabilmek. Geçen yıl 145’inci olmuştum.

Tabii ki yükselmek istiyordum ama ‘Amacım buraların oyuncusu olmak’ diyordum. Adım adım ilerlemek istediğimi söylemiştim.

Biraz hayal ettiğimden ve beklediğimden önce ilk 100’e girdim. Bunu korumak için çok çalışacağım. Benim için yeni bir yolculuk olacak. Umarım hızlı bir şekilde adapte olurum.”