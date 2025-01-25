Zeybekci: Enflasyonla mücadelede hızlı sonuç almaya başladığımızı göreceksiniz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, “Enflasyonla mücadelede çok önemli mesafeler katettik. Şimdi çok hızlı bir şekilde sonuç almaya başladığımız dönemi göreceksiniz” dedi.

AKP Uşak 8’inci Olağan İl Kongresi’nde konuşan Zeybekci, ekonominin 2025 yazında daha da rahatlayacağını söyledi:

“Önümüzdeki hafta göreceksiniz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının rezervleri 160-170 milyar dolarla telaffuz edilmeye başlanacak. Ekonomiyle ilgili 15 Temmuz’la başlayan o süreçten sonra Türkiye’nin başına gelmedik kalmadı. Dünya farklı bir yere gitti.

Pandemi, dünyadaki enflasyon ve etrafımızdaki her türlü hareketten dolayı sıkıntılar yaşadığımız doğrudur. Hala bizim bu hazırlanan ekonomik programın içinde olduğumuz da doğrudur. Atılan adımları, alınan tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz. Enflasyonla mücadelede çok önemli mesafeler katettik. Şimdi çok hızlı bir şekilde sonuç almaya başladığımız dönemi göreceksiniz. Yani 2025’in yazına daha rahatlamış, piyasalar canlanmış, üretim seferberliği başlamış, bunları göreceğiz.”