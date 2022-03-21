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Zelenski: Rusya’yla uzlaşılacak konular Ukrayna’da referandumla belirlenecek


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yla muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 26’ncı gün geride kaldı.


Zelenski, gazetecilere açıklamasında ülkesinin bir NATO üyesi olmadığı halde Ukrayna’yı üyelik şartlarında desteklemeye hazır ittifak ülkeleri olduğunu vurguladı.

Güvenlik garantileri dahil olmak üzere Rusya ile olası uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini belirten Zelenskiy şunları kaydetti: “Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken ve onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz. Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak. Bu nedenle her halükarda bu yolu halkımızla birlikte yürümeye ve her şeyi yapmaya hazırım.”

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