Zelenski: Luhansk bölgesinde yavaş yavaş ilerliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Luhansk bölgesini Rus ordusundan geri almak için savaşarak yavaş yavaş ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

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Rusya, Ukrayna’nın karşı saldırısı sonrası işgal ettiği tek büyük kent Herson’dan tamamen çekilmek zorunda kalmıştı.

AA’nın haberine göre Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında savaşın seyrine ilişkin bilgi verdi.

En şiddetli çatışmaların şimdilik Donetsk cephesinde yaşandığını belirten Zelenski, Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesinde ilerleme kaydettiğini söyledi: “Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz. Doğu cephesinde sabahtan beri 400’e yakın bombardıman oldu.”

Zelenski, Rus hava saldırıları sonucu hasar gören enerji altyapılarının onarım çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin 15 bölgesinde elektrik tedarik sorunları olduğunu söyledi.