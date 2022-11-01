Zelenski duyurdu: Ukrayna, Avrupa’ya elektrik ihracatını askıya aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın enerji altyapılarına düzenlediği yoğun saldırıları sonucu Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını durdurmak zorunda kaldıklarını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın yazılı açıklamasına göre Zelenski, başkent Kiev’e gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson’u kabul etti.
AA’nın haberine göre Kiev’de Devlet Başkanlığı Ofisinde düzenlenen görüşmede, Zelenski, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı’yla (ENTSO-E) iş birliği kapsamında Avrupa’ya elektrik ihraç ettiklerini hatırlattı.
Devlet başkanı, “Maalesef Rusya Federasyonu’nun enerji sistemimize füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırması nedeniyle bu süreci (elektrik ihracatı) askıya aldı” dedi.
Enerji altyapılarının onarımından sonra Avrupa ülkelerine eskisi gibi elektrik ihracatını sürdürmek istediklerini vurgulayan Zelenski, saldırılar sonucu Ukrayna’daki enerji altyapılarının yüzde 40’ının hasar aldığını söyledi.