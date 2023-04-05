Zeki Gül: Kılıçdaroğlu’nun seçilme olasılığı sağlıktaki tahribatın giderilmesini sağlayabilir

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilme olasılığı sağlık ve sosyal güvenlikteki tahribatın giderilmesinde olanaklar sağlayabilir. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) genel müdürlüğü görevinde ondan uzun kalabilen yoktu. İzmir Tabip Odası Başkanlığı yaptığım dönemde, 2006’da Kemal Kılçdaroğlu ile birlikte CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarına bu başlıklarda seminer vermiştik. O gözlemimden yola çıkarak kişisel olarak umutlu olduğumu söyleyebilirim.

Geçen yaz, CHP’nin parti olarak düzenlediği Türkiye Sağlık Forumunun sonuç bildirgesini hatırlamakta yarar var. “20 yılda, sağlık alanında iğneden ipliğe her şeyi özelleştiren, devlet kurumlarını şirkete çeviren, kamunun adını yok eden zihniyete karşı mücadele veriyoruz. Dönüşüm diyerek, makyajlı reformlarla, sağlık hizmetini piyasanın eline devredenlere karşı mücadele veriyoruz.” Yine, “Kamucu bir sağlık sistemiyle sağlık hizmetlerine erişimin önündeki bütün engelleri kaldıracağız” denmişti.

Zeki Gül’ün yazısı