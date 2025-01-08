Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı: Altı kardeşten üçü öldü

Mersin’de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan altı Suriyeli kardeşten üçü öldü.

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Tarsus ilçesi Yeşilevler Mahallesi’nde yaşayan Suriye uyruklu Memun Elyusuf, Hazal Duho, bir yaşındaki Selam Duho, iki yaşındaki Rana Elyusuf, dört yaşındaki Ömer Elyusuf, beş yaşındaki Selem Elyusuf, yedi yaşındaki İlaf Elyusuf ve dokuz yaşındaki Ahid Elyusuf zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kardeşlerden Rana Elyusuf ile Ömer Elyusuf tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetişkinler Memun Elyusuf ve Hazal Duho tedavi görmeyi reddetmeleri üzerine taburcu edildi.

Durumları ağır olan Ahid Elyusuf, Selem Elyusuf, İlaf Elyusuf ve Selam Duho’ysa Ankara’daki Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edildi.

Ankara’ya sevk edilen dört kardeşten biri olan Selem Elyusuf da hayatını kaybetti. Diğer üç kardeşin tedavisiyse sürüyor.

Zehirlenme faciasında ölü sayısı üçe yükselmiş oldu.

‘Fare zehri buharlaşarak solunum yoluyla aileye etki etti’

Ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yapıldı. Ekiplerin ilk bulgusuna göre fare zehri buharlaşarak solunum yoluyla aileye etki etti.