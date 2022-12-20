Zafer Partisi’ne katılan eski bakan, ‘I speech kürsü’yü anlamadı, İmamoğlu’na çıkıştı

Zafer Partisi’nin katılan eski bakan Şükrü Sina Gürel, Google’ın ‘eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ olarak tanıttığı Ekrem İmamoğlu’nun Erdoğan göndermeli “I speech kürsü” mesajını anlamadı, tepki gösterdi. Ardından gelen tepkilere Gürel, “Sinir uçlarımıza dokunulduğunda duyarlı oluyorum, ne yapayım” diyerek kendini savundu.

Zafer Partisi Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel. (Twitter)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 25 Eylül 2019’da Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ndeki konuşmasından önce moderatörden yarı İngilizce yarı Türkçe konuşarak, “I speech kürsü” diyerek kürsü istemesi sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Google aramasında ‘eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ diye çıkmasına Erdoğan’ın bu sözlerine göndermede bulunarak tepki gösterdi: “I speech kürsü.”

Eski bakan göndermeyi anlamadı

İmamoğlu’nun Erdoğan göndermeli mesajını anlamayan eski dışişleri bakanı ve Zafer Partisi Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel’in mesajı da Twitter’da gündem oldu.

İmamoğlu’nun İngilizce öğrenmesi gerektiğini yoksa ‘Türk halkına ulaşamayacağını’ iddia eden Zafer Partili Gürel, “İmamoğlu ‘I speech kürsü’ diye ne Türkçe, ne de İngilizce olan bir ‘ifade’ paylaşmış. Ben kendisine 150-200 kelimeden fazla bir Türkçe kelime dağarcığı edinmesini salık veririm. Türk halkına böylece ulaşabilir” diye yazdı.

‘Sinir uçlarıma dokunulunca duyarlı oluyorum’

Gürel, daha sonra kullanıcıların İmamoğlu’nun neden böyle yazdığını anlatması üzerine yanıt verdi: “O dalga geçiyorsa, bizim de onunla dalga geçmeye yolumuz açık olur. İngiliz Büyükelçisi ile sadece ‘yes, yes’ diye konuştuğunu, Türkçesinin de 150-200 kelimeyle sınırlı kaldığını bilmiyor musunuz? Sinir uçlarımıza dokunulduğunda duyarlı oluyorum, ne yapayım?”