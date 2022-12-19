İmamoğlu’ndan unvanını yanlış yazan Google’a Erdoğan göndermeli tepki

Türk Telekom yönetim kurulu üyesi ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Kiraları arttırmasalar yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük” diyen yurttaşa “İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun” dedi.