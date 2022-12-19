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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu’ndan unvanını yanlış yazan Google’a Erdoğan göndermeli tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Google aramasında ‘eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ diye çıkmasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın lafıyla tepki gösterdi: “I speech kürsü.”

Fotoğraf: İBB

Twitter’dan Google’a Ekrem İmamoğlu diye yazınca çıkan arama sonucunun ekran görüntüsünü paylaşan İmamoğlu, Google Türkiye’yi etiketleyerek “I speech kürsü” diye yazdı.


Vikipedi’nin arayüzünü kullanan Google’daki bu arama sonucunun sebebi yüksek ihtimalle bilgi değişikliği izni herkese açık platformdaki bir değişiklik.

Google Türkiye’den henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 25 Eylül 2019’da Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ndeki konuşmasından önce moderatörden yarı İngilizce yarı Türkçe konuşarak kürsü istemesi sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Erdoğan İklim Zirvesi’nde söz istedi: I speech kürsü

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