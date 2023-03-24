Zafer Arapkirli: Hükmedemediklerine had bildirmeye yelteniyorlar

Asabi bir siyasi partinin asabi lider kadrosundan biri, birkaç gün önce Cumhurbaşkanı’nın seçilme yeterliliğine sahip olup olmadığı konusundaki tartışmaları hatırlatan bir muhabiri, asabi bir üslupla tersleyerek, “Geçin bunları” yanıtını verdi.

Aynı asabi siyasi partinin asabi lideri de, Ocak ayında parlamento çatısı altında, bu kez “Sinan Ateş cinayeti” konusunda bir soru sormaya kalkıştığında, yine aynı asabi üslupla “İşine bak! Haydi!..” yanıtını almıştı. Başka bir yerde de depremzedelere “indirin bunları” diye atar – gider yapmıştı.

İktidar sahipleri, kendi güdümlerinde olmayan ve hükmedemedikleri, emir veremedikleri gazeteciler bir soru sormaya çalıştığında, ya da sıradan bir vatandaş “canlarını sıkacak bir talepte ya da çağrıda bulunduğunda, bir eleştiri yönelttiğinde” hemen terslemeye ve “had bildirmeye” yelteniyorlar.

Zafer Arapkirli’nin yazısı