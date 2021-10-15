Yüzey temizleyicisinden sahte içki üreten iki kişi gözaltında

Kayseri’de iki kişi temizlik maddelerinden sahte içki ürettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yer ve yüzey temizleyicilerinden sahte içki ve dezenfektan üretilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Kent merkezindeki üç ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, sahte içki ve dezenfektan yapımında kullanıldığı değerlendirilen 948 litre yer ve yüzey temizleyicisi, 921 şişe alkol renklendirilmesi için kullanılan aroma, doldurulmuş ve boş içki şişeleri, alkol likitleri, bir miktar marihuana ve içiminde kullanılan aparatlar ile cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.