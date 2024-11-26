Yüzde 2'lik enflasyon Kanada'yı 'korkuttu': Vergi tatili kararı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau artan yaşam maliyetleri nedeniyle özel bir vergi indirimi kararı aldı.

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Karar parlamento tarafından onaylanırsa hükümet 14 Aralık 2024’ten 15 Şubat 2025’e bazı ürünlerde vergileri geçici olarak kaldıracak.

CNBC-e‘nin aktardığına göre Trudeau hükümetin fiyatları doğrudan belirleyemeyeceğini ancak halkın cebine daha fazla para koyarak rahatlama sağlayacaklarını söyledi: “İnsanlar zor durumda ve biz yardımcı olmak için buradayız.”

Vergi indirimi şu ürünlerde geçerli olacak:

Çocuk giyim ve ayakkabıları

Araba koltukları ve bebek bezleri

Masa oyunları

Bebekler ve video oyun konsolları gibi çocuk oyuncakları

Sebze tepsileri

Önceden hazırlanmış yemekler ve salatalar ve sandviçler dahil olmak üzere hazır yiyecekler

Restoran yemekleri

Cips

Şekerleme ve granola barlar dahil atıştırmalıklar

Bira

Şarap

Elma şarabı ve alkol derecesi yüzde 7’nin altındaki alkollü içecekler

Her yaştan insana uygun kitaplar

Basılı gazeteler ve bulmacalar

Noel ağaçları

Karara muhalefet tepkili.

Muhafazakar Parti Lideri Pierre Poilievre kararı ‘dikkatleri dağıtma hile’si olarak nitelendirdi ve hükümeti sorumluluktan kaçmakla suçladı.

Hükümet, Kanadalıların bu sürede 2 bin Kanada doları harcaması halinde 100 ila 260 Kanada doları arasında tasarruf sağlayacağını tahmin ediyor.

Bir maliye yetkilisi kararın hazineye yaklaşık 1,6 milyar dolar maliyeti olacağını söyledi.

Enflasyon yüzde 2

Kanadalılar günlük harcamalarını karşılamakta zorlanıyor

Kanada’da enflasyon 2022’de yüzde 8,1 ile zirve yapmıştı.

Kasım 2024 itibarıyla enflasyon yüzde 2’ye geriledi.

Yine de kira ve gıda gibi temel ihtiyaçların artan fiyatları birçok Kanadalıyı maddi açıdan zorluyor.

Geçen yılki bir anket Kanadalıların yüzde 45’inin günlük harcamalarını karşılamakta zorlandığını gösterdi.

Trudeau, Ekim 2025’te yapılacak seçimlere yaklaşırken zorlu bir siyasi ortamda mücadele ediyor.

Son anket Trudeau’nun baş rakibi Pierre Poilievre’nin 16 puan gerisinde olduğunu ortaya koydu.