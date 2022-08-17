Yurt dışından 18’inci ödül: Ceviz Ağacı ABD’de en iyi film seçildi

Yönetmen Faysal Soysal’ın ‘Ceviz Ağacı’ filmi ABD’de düzenlenen Hamilton Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ödülüne layık görüldü.

Soysal’ın ikinci uzun metrajlı yapımı, darbeden sonra intihar eden bir gardiyanın oğlu olan Hayati’nin yaşamını ele alıyor.

Başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın’ın yer aldığı ilk Türk-İran ortak yapımı film, 14. Hamilton Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi olarak sinemaseverlerin karşısına çıktı.

ABD’den beşinci ödül

AA’nın aktardığına göre ABD’deki festivallerden beşinci ödülünü alan filmin yurt dışındaki festivallerden toplamda aldığı ödül sayısı 18 oldu. Film yurt içinde de 27. Adana Film Festivali, Torino Underground Film Festivali, Balkan Panorama Film Festivali, 6. Londra Şehir Ödülleri Festivali’nin aralarında olduğu çok sayıda festivalden ödülle döndü.

Gelecek aylarda İran ve Almanya’da vizyona girmeye hazırlanan Ceviz Ağacı film, bir Anadolu kasabasında edebiyat öğretmenliği yapan Hayati’nin hikayesini anlatıyor.

Babası 6 yaşındayken intihar eden Hayati, yetişkin bir adam olana kadar bu intiharının gerçek nedenini bilmez. Babası askeri darbe sırasında haksız yere işkence görüp ölen arkadaşına yardım edemediği için intihar etmiştir ve Hayati’nin bunları öğrenmesi hayatla olan bağının kopmasına neden olur.

Bu sırada baskın karakterli karısı, kocasının yaşadığı psikoloji problemleri de bahane ederek evi terk eder.

Tam da bu sırada kasaba yakınlarındaki gölde bir kadın cesedinin bulunması gözleri Hayati’nin üzerine çevrilmesine neden olur.