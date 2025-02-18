Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan'dan Kuşadası'na jet skiyle 'kaçtı'

Bir düzensiz göçmen Yunanistan’dan Aydın’ın Kuşadası ilçesine jet skiyle geldi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Mesafe itibarıyla düzensiz göçmenin Ege’deki bir adadan yola çıktığı tahmin ediliyor.


Güzelçamlı kıyısında terk edilmiş jet skiyi fark eden jandarma, araştırma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarına bakan jandarma, sahilden çıkan bir kişinin yakındaki bir pansiyona gittiğini belirledi. Pansiyonda kalanların kimlik bilgileri kontrol edilince aranan kişinin Suriye uyruklu M.D. olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan M.D. yaklaşık 10 yıl önce lastik botla Türkiye’den kaçtığını söyledi.

Avrupa’ya geçtiğini, ülkesindeki barış ortamı nedeniyle geri dönmeye karar verdiğini anlatan Suriyeli, Yunanistan’da satın aldığı jet skiyle Kuşadası’na geldiğini söyledi.

M.D. işlemleri sonrası Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

ABD’nin ‘sınır dışı etme kampanyası’: 956 düzensiz göçmen daha tutuklandı

‘Kalkan’ operasyonu: 656 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da 242 düzensiz göçmen yakalandı

SON HABERLER

Kameraların bantlanmasıyla gündeme gelmişti: İmamoğlu'nun koruma müdürü Akın'ın ifadesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan İBB Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın ifadesi ortaya çıktı. Akın, ‘kameraların bantlaması’ sorusuna ‘toplantıların mahremiyeti içindi’ yanıtını verdi.

Öte yandan Akın’ın avukatı, Ekrem İmamoğlu’nun konutundaki kamera görüntülerinin 22 Mart’ta tutanakla teslim edildiğini söyledi.