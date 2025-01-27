ABD'nin 'sınır dışı etme kampanyası': 956 düzensiz göçmen daha tutuklandı

ABD’de ‘büyük çaplı sınır dışı etme kampanyası’ kapsamında 956 düzensiz göçmen daha tutuklandı.

Temsilidir. (Fotoğraf: AA)

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta ABD Kongresi’nde düzenlenen yemin töreninin ardından ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan ‘CBP One’ adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) 22 Ocak’ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve ABD-Meksika sınırına ilave 1500 asker göndermişti.

Dün ICE yetkilileri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) işbirliğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonların ‘ABD göç yasasını uygulamayı ve potansiyel tehlikeli suçlu yabancıları toplumdan uzak tutarak kamu ve ulusal güvenliği korumayı’ amaçladığı söylendi.

‘Büyük çaplı sınır dışı etme kampanyası’ diye nitelendirilen ve çeşitli şehirlerde yürütülen operasyonlarda yakalanan 956 düzensiz göçmen tutuklandı.

Ulusal basında Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasından bu yana, yani bir haftadır ICE’nin toplam 2 bin 681 düzensiz göçmeni tutukladığı bildirildi. Tutukluların suç geçmişiyse açıklanmadı.

Trump’ın ‘sınır çarı’ olarak tanımladığı Tom Homan, Chicago ve Illinois’deki operasyonlarda birkaç tutuklunun ciddi suçlardan hüküm giydiğini söyledi.

Homan açıklamasında, ‘Amerika’nın güvenliğini her şeyden önce tutmalıyız’ diyerek amacının ‘mümkün olduğunca çok sayıda suçluyu yakalamak’ olduğunu belirtti.

The Washington Post’un haberinde Trump yönetiminin ICE’ye günlük 1200 ila 1500 tutuklama hedeflemesi talimatı verdiği yazıldı.

Benzer operasyonların bu hafta içinde de devam etmesi bekleniyor.