Beyaz Saray: Kolombiya, ABD'den göçmen taşıyan uçaklara izin verdi

Beyaz Saray, Kolombiya’nın ABD’den havayoluyla sınırdışı edilen düzensiz göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişini kabul ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray. Fotoğraf: Unsplash

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, iki ülke arasında gerilim yaratan düzensiz göçmen konusuna ilişkin Kolombiya’nın tüm şartları kabul ettiğini duyurdu.

ABD’ye iade edilen tüm ‘yasadışı yabancıların’ sınırlama veya gecikme olmaksızın ülkeye kabul edilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm şartları kabul edildi.

Sözcü Leavitt, Kolombiya’dan gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını ve bir hafta içinde bu oranın yüzde 50’ye çıkarılmasını öngören tarife emirlerinin ‘ihtiyat olarak saklanacağını ve imzalanmayacağını’ bildirdi.

Trump’ın Kolombiyalı yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını ve Kolombiya’dan gelen mallara uygulanan gümrük denetimleriyse sınırdışı edilen kişilerin bulunduğu ilk uçuş başarıyla tamamlanana kadar devam ettirecek.

Ne olmuştu?

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’den sınırdışı edilen ve Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemişti.

Petro şöyle konuşmuştu:

“ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum.

Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD’nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor.”

Trump’sa ABD’den gelen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya’ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatı vermişti.

Kolombiya’dan ABD’ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50’ye yükseltileceğini vurgulamıştı.

ABD, Kolombia devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması kararı aldığını bildirmişti.

Petro’ysa X’te Trump’ın gümrük vergisine misilleme yapacağını açıklamıştı.